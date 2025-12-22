VÍDEO: mulher morre atropelada por carreta desgovernada na Serra da BR-435

Na manhã desta segunda-feira, 22 de dezembro de 2025, uma mulher morreu após ser atropelada por uma carreta desgovernada na Serra da BR-435, trecho entre os municípios de Vilhena e Colorado do Oeste.

O fato teria ocorrido no mesmo local onde, na última sexta-feira, 19, uma carreta carregada com verduras havia tombado às margens da rodovia.

Segundo relato de um homem que estava no veículo de carga tombado, ele registrava imagens dos danos para encaminhar ao proprietário quando um casal teria parado no local.

Conforme a versão apresentada, a mulher teria subido na carreta com a intenção de saquear a carga, momento em que outra carreta, do tipo caçamba, desceu a serra desgovernada, não conseguiu concluir a curva e colidiu com o veículo tombado, atingindo a mulher.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência e deverá solicitar a presença da Polícia Técnico-Científica (Politec), que ficará responsável pela perícia no local a fim de esclarecer as causas exatas do acidente.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima nem sobre seu local de residência.

>>>Vídeo abaixo: