VÍDEO: PRF registra acidente entre carretas na BR-364 próximo a Vilhena; um dos motoristas sofreu lesões leves

Na madrugada desta segunda-feira, 22 de dezembro de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente de trânsito envolvendo duas carretas na BR-364, altura do km 69, na região da Serra de São Lourenço, a cerca de 50 quilômetros de Vilhena, sentido Porto Velho.

De acordo com as informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a ocorrência foi registrada por volta das 1h50 e se tratou de uma colisão traseira entre dois veículos de carga, sendo um deles destinado ao transporte de produtos perigosos, que estava vazio no momento do acidente.

Em decorrência da colisão, a rodovia ficou totalmente interditada por algumas horas para atendimento da ocorrência e realização dos procedimentos de segurança. Um dos motoristas sofreu lesões leves.

Equipes da PRF e da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas e atuaram no controle do tráfego, atendimento à vítima e liberação da pista.

