Adolescente é apreendido com motocicleta furtada no bairro Assossete em Vilhena

Na noite desta terça-feira, 23 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar apreendeu um adolescente por envolvimento com receptação de veículo furtado em Vilhena.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, os policiais receberam denúncias de que um estabelecimento comercial localizado na Rua 7605, no bairro Assossete, estaria sendo utilizado para o comércio e consumo de substâncias entorpecentes. Diante disso, o local passou a ser monitorado pela PM.

Durante patrulhamento nas proximidades, os militares observaram um menor, já conhecido no meio policial, que demonstrou comportamento suspeito ao notar a aproximação da viatura, motivando a abordagem.

Em revista pessoal, foi localizado com o adolescente um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G41, de cor azul. Questionado sobre a procedência do objeto, ele afirmou não se tratar de produto de furto, mas informou que em sua residência, na Rua 8502, no mesmo bairro, havia uma motocicleta de procedência duvidosa.

O jovem relatou que adquiriu o veículo, uma motocicleta Bros 125, de cor branca, placa NBY-5130 de Vilhena, pelo valor de R$ 500,00, de uma pessoa desconhecida, na chamada “Praça do Geraldão”.

Com autorização do responsável pelo imóvel, a guarnição realizou averiguação no local e encontrou a motocicleta na área externa da residência, já parcialmente desmontada.

Após consulta ao sistema, foi constatado que se tratava de uma Honda/NXR 125 Bros KS com registro de roubo/furto datado de 21 de dezembro de 2025.

Diante dos fatos, o adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de seu pai, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.