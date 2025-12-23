Gabinete do deputado Laerte Gomes recebe vereadora de Pimenteiras

O chefe de gabinete do deputado Laerte Gomes (PSD), Cleiton Roque, recebeu, nesta segunda-feira (8), a vereadora de Pimenteiras do Oeste, Professora Irene, acompanhada de seu esposo, Valdecir, para uma conversa sobre demandas e possíveis parcerias de trabalho para o município.

A reunião contou também com a presença da liderança jovem, Cleiton Roque Júnior, que acompanhou todo o diálogo.

Cleiton Roque ressaltou que o gabinete está sempre de portas abertas para ouvir as demandas dos municípios e reforçou o compromisso do deputado Laerte Gomes em trabalhar de forma parceira com as lideranças locais. “O diálogo é o primeiro passo para construirmos soluções reais e eficientes. Tudo que chega até nós é analisado com atenção e responsabilidade”, afirmou.

A visita reforça o vínculo institucional entre o mandato do parlamentar com os municípios de Rondônia, fortalecendo a articulação política e abrindo espaço para novos projetos em benefício da comunidade.