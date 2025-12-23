Homem é encontrado morto na zona rural de Vilhena; perícia apontou morte causada por disparo de arma de fogo

No fim da tarde desta terça-feira, 23 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível homicídio na estrada 201, localizada na zona rural de Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a guarnição policial fez contato com o comunicante, que relatou ter visualizado uma pessoa caída ao solo, imóvel e aparentemente sem vida, enquanto transitava pela referida estrada.

Diante da informação, os policiais se deslocaram imediatamente até o local indicado e, juntamente com uma equipe do Corpo de Bombeiros Militares, constataram a presença de um homem caído às margens da via. A vítima foi posteriormente identificada como Ludivan.

Os bombeiros realizaram os procedimentos de praxe e confirmaram a ausência de sinais vitais. Com a constatação do óbito, a área foi isolada pela Polícia Militar para preservação da cena e acionamento da perícia técnica.

De acordo com informações repassadas pelo perito criminal, após análise preliminar no local, foi constatado inicialmente que a morte ocorreu em decorrência de ferimento causado por disparo de arma de fogo.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi removido pela funerária de plantão. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso.