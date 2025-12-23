Homem é preso após roubo com uso de faca e vítima é socorrida ao hospital com ferimento no pé em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 23 de dezembro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma ocorrência de roubo no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

A informação inicial indicava que a vítima aguardava atendimento na Avenida Melvin Jones, após ter sido ferida por golpe de faca durante a ação criminosa.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou estar a caminho de casa quando parou em um estabelecimento comercial para se abrigar da chuva.

Nesse momento, foi abordada por um indivíduo conhecido no meio policial, que subtraiu um aparelho celular e uma bicicleta de sua propriedade.

Ao tentar reagir, a vítima entrou em luta corporal com o suspeito e acabou sendo atacada com uma faca, sofrendo um ferimento no pé esquerdo. Mesmo ferida, conseguiu se afastar do local e aguardar a chegada da polícia.

Durante o atendimento, já em outro ponto da cidade, os policiais visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, que foi abordado. A vítima reconheceu o homem como autor do roubo. Um possível comparsa, que estaria com a bicicleta subtraída, conseguiu fugir antes de ser detido, apesar das diligências realizadas na região.

Na busca pessoal, os policiais localizaram com o suspeito um aparelho celular reconhecido pela vítima como produto do roubo, além de um canivete, dinheiro em espécie e uma bicicleta cuja procedência não foi esclarecida no momento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento pré-hospitalar à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Regional.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos apreendidos, ficando à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.

Durante o registro da ocorrência, foi constatado ainda que a vítima fazia uso de tornozeleira eletrônica.