PM apreende carga de madeira suspeita de extração ilegal em Chupinguaia

No último domingo, 21 de dezembro de 2025, a Polícia Militar apreendeu uma carga de madeira com suspeita de origem ilegal após receber denúncia anônima informando que o material estaria depositado às margens de uma estrada vicinal conhecida como Linha 116, acesso à Aldeia Aikanã, em Chupinguaia.

A informação foi repassada ao comando do pelotão, que determinou o deslocamento de uma guarnição ao local para averiguação.

Durante a verificação, os policiais constataram que, em um trecho de aclive da via, havia aproximadamente 250 réguas de madeira, de essência não identificada, medindo cerca de quatro metros de comprimento cada.

Pelas circunstâncias observadas, o material apresentava indícios de ser proveniente de extração ilegal, possivelmente oriunda da Área Indígena Tubarão Latundê, considerada área de proteção especial.

Nenhum suspeito foi localizado durante as diligências, assim como não foi identificado o veículo utilizado no transporte da madeira, não sendo possível, naquele momento, apontar a autoria do fato.

Diante da situação, a ocorrência foi enquadrada, em tese, como crime ambiental, por manter em depósito madeira de origem vegetal sem licença válida, além de possível violação às normas de proteção de terras indígenas, de interesse da União.

A carga foi apreendida e, com apoio da prefeitura, removida por um caminhão da Secretaria de Obras, permanecendo sob custódia até a chegada da Polícia Militar Ambiental, responsável pela confecção da documentação de praxe e pela destinação adequada do material ao município.