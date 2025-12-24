Quadro “Momento da Inclusão” ganha destaque por promover acessibilidade e conscientização em Rondônia

O quadro Momento da Inclusão, exibido ao longo deste ano no jornal Bom Dia Rondônia, da TV Rondônia, tem conquistado maior relevância e reconhecimento por sua atuação voltada à promoção da acessibilidade e da inclusão social.

Nesta quarta-feira, dia 24, em uma edição especial, o espaço foi dedicado a depoimentos de telespectadores, reforçando o impacto positivo da iniciativa.

Durante a edição, os entrevistados destacaram que o quadro tem cumprido um papel fundamental ao divulgar eventos, ações e informações voltadas às pessoas com deficiência, ampliando a visibilidade desse público e contribuindo para o acesso à informação e à conscientização da sociedade.

A subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência do município de Porto Velho, Tércia Marilha, ressaltou a relevância do Momento da Inclusão como um importante canal de diálogo, visibilidade e valorização. Segundo ela, o espaço também estimula o compromisso do poder público na redução de barreiras atitudinais e no fortalecimento de políticas inclusivas.

Outro reconhecimento veio da professora Rosângela Carvalho da Costa Schmidt, do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), campus Calama. Ela enfatizou que, ao longo do ano, o quadro ampliou significativamente a visibilidade das pessoas com deficiência, ao abordar não apenas as dificuldades enfrentadas, mas também as conquistas alcançadas. Para a docente, o espaço tem sido essencial para informar, sensibilizar e valorizar esse público.

Um dos momentos mais marcantes da edição especial foi a participação espontânea de alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFRO, que, de forma emocionada, entoaram em coro o nome do quadro Momento da Inclusão, demonstrando reconhecimento e identificação com a iniciativa. A manifestação chamou a atenção do colunista Jailton Delogo, que solicitou à produção a repetição da cena.

Ao final, Jailton Delogo agradeceu a todos que contribuem para a continuidade do projeto e reforçou o objetivo de ampliar cada vez mais os horizontes das pessoas com deficiência, que muitas vezes permanecem à margem da sociedade à espera de oportunidades.

A reportagem reforçou o compromisso do jornalismo com a inclusão social, destacando a importância de ouvir quem vivencia a realidade da deficiência como forma de avançar na construção de políticas públicas mais efetivas.

Se você deseja acompanhar ou saber mais sobre o tema "Pessoa com Deficiência", basta acessar o perfil @jailtondelogo.

