Identificado jovem que morreu após pular de caixa d’água no Centro de Vilhena

Foi identificado como João Paulo da Silveira, de 25 anos, o jovem que morreu na noite desta terça-feira, 30 de dezembro de 2025, após pular de cima da estrutura da caixa d’água na praça Ângelo Spadari, localizada na região central de Vilhena.
Conforme apurou o Extra de Rondônia, populares relataram que o jovem foi visto momentos antes caminhando pela área central da cidade, aparentando desorientação e descalço.
Testemunhas informaram que ele chegou a caixa d’água e rapidamente escalou a estrutura e, pouco depois, ocorreu o fato que resultou em sua morte.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas ao chegarem constataram que a vítima já estava sem sinais vitais.
A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec), que realizou os procedimentos de praxe. Com o jovem, foi encontrado apenas um aparelho celular.
Após a conclusão da perícia, o corpo foi liberado para remoção pela funerária Dom Bosco.