Barbearia Bretas deseja feliz Ano Novo e anuncia nova unidade em Vilhena

A Barbearia Bretas inicia o novo ano desejando a todos os clientes, amigos e parceiros um Feliz Ano Novo, repleto de saúde, conquistas, prosperidade e muito sucesso.

Consolidada como uma das principais referências em cuidados masculinos em Vilhena, a empresa segue investindo em qualidade, conforto e atendimento diferenciado, sempre com preço justo e profissionais altamente qualificados.

Atualmente, a Barbearia Bretas conta com três unidades estrategicamente localizadas, o que garante mais praticidade, rapidez e comodidade para os clientes. E as novidades não param por aí: em breve, a rede vai inaugurar mais uma unidade no município, ampliando ainda mais sua presença na cidade.

De acordo com Lucas Bretas, a nova unidade está sendo instalada na Avenida Melvin Jones, em frente ao antigo posto da Polícia Militar, e terá um diferencial importante: o espaço será preparado para atender homens e mulheres. A previsão de inauguração é para o mês de fevereiro.

As unidades da Barbearia Bretas funcionam de segunda a sábado, das 8h às 20h, sempre prontas para oferecer aquele cuidado especial que já se tornou marca registrada da rede. Confira os endereços:

Unidade 1: Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 5377 – em frente ao Parque Shopping Vilhena

Unidade 2: Avenida Major Amarante, nº 3191 – Centro

Unidade 3: Avenida Curitiba – próximo ao semáforo com a Rua 1705

A Barbearia Bretas também oferece atendimento com hora marcada, ideal para quem busca ainda mais comodidade e agilidade no dia a dia.

Para agendar seu horário ou acompanhar as novidades, acesse o Instagram @barbeariabretas ou clique no link (AQUI).

A Barbearia Bretas agradece a confiança ao longo do ano que passou e reforça os votos de um Ano Novo cheio de boas energias, realizações, cortes impecáveis e momentos especiais para todos os vilhenenses. Que 2026 seja um ano de grandes oportunidades, crescimento e sucesso para todos!