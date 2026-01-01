Deputada estadual Rosangela Donadon garante R$ 1,4 milhão para compra de medicamentos em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon anunciou nesta semana a liberação de 1,4 milhão de reais (R$ 1.400.000,00), destinados exclusivamente à aquisição de medicamentos para a rede pública de saúde do município de Vilhena.

O recurso já está creditado na conta da Prefeitura, o que permite o início imediato dos procedimentos administrativos para a compra.

O investimento, viabilizado por meio de emenda parlamentar, representa um reforço direto e imediato no atendimento à população, garantindo o abastecimento das unidades de saúde e trazendo mais segurança aos pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente aqueles que necessitam de medicamentos de uso contínuo.

“Esse recurso é para cuidar das pessoas. Medicamento não pode faltar. Nosso mandato trabalha para que o dinheiro público chegue onde realmente faz diferença: na vida das famílias”, afirmou a deputada estadual Rosangela Donadon.