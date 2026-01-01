Homem é preso suspeito de agredir a companheira em Vilhena

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, no setor central de Vilhena, suspeito de praticar violência doméstica contra a companheira.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações após receber uma denúncia informando que uma mulher estaria pedindo socorro em uma residência localizada na Avenida 1º de Maio.

Ao chegar ao endereço, a guarnição foi recebida pela vítima, que autorizou a entrada dos policiais no imóvel. Ela relatou que estava preparando o almoço na companhia das filhas quando o companheiro chegou ao local após ingerir bebida alcoólica e passou a proferir deboches, iniciando uma discussão.

Segundo o relato, ao perceber que os ânimos estavam se exaltando, a mulher pediu para que o homem deixasse a residência, o que não foi atendido. Em seguida, o suspeito teria iniciado agressões físicas, incluindo tapas e empurrões, além de outros atos violentos, conforme constatado posteriormente pelos policiais. Temendo pela própria integridade física, a vítima tentou se desvencilhar e se abrigou no interior da casa.

A mulher também informou que situações semelhantes já teriam ocorrido na noite anterior, ocasião em que ela e as crianças precisaram aguardar o agressor adormecer para conseguirem retornar ao lar em segurança.

Durante a abordagem, o homem confirmou os fatos relatados pela vítima, apresentando justificativas que reforçaram a gravidade da ocorrência. Diante do estado emocional alterado do suspeito, da agressividade apresentada e do risco iminente à vítima, os policiais deram voz de prisão ao agressor.

A vítima foi encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para registro da ocorrência e adoção das medidas protetivas cabíveis.

O homem foi conduzido e apresentado à autoridade policial, permanecendo à disposição da Justiça para as providências legais.