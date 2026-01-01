Homem embriagado joga carro contra poste de energia após desilusão amorosa em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela Central de Operações para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no bairro Barrão do Melgaço III, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a denúncia, recebida por meio de aplicativo de mensagens, informava que um veículo de cor branca havia colidido contra um poste da rede elétrica na Rua 103-13.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais não localizaram o automóvel. Durante diligências nas proximidades, a equipe recebeu nova informação apontando que o veículo estaria estacionado em uma rua próxima, na Rua 103-14, no mesmo bairro, onde os fatos foram confirmados.

No local, o condutor foi abordado e relatou aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica antes do ocorrido. Em consulta aos sistemas, foi verificado que o veículo estava devidamente registrado e licenciado no município de Chupinguaia.

Durante a abordagem e busca pessoal, realizada conforme os protocolos operacionais, os policiais localizaram com o condutor um invólucro plástico contendo substância em pó de cor branca, com características semelhantes à cocaína. O homem afirmou que a substância seria para consumo próprio. O motorista ainda contou que e por motivos de infidelidade conjugal “tacou o carro no poste”.

Os policiais constataram que o motorista apresentava diversos sinais de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio, olhos avermelhados, odor etílico, fala arrastada, desorientação e vestes desordenadas.

Diante da situação, ele foi convidado a realizar o teste do etilômetro, mas optou por exercer o direito constitucional de recusa. A embriaguez foi então atestada por meio de exame clínico, conforme auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

As medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro foram adotadas. O veículo não foi removido ao pátio da Ciretran por falta de meios no momento da ocorrência.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido à autoridade judiciária de plantão para as providências cabíveis.