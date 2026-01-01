PM prende homem por violência doméstica, apreende drogas e investiga receptação em Vilhena

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, no bairro Residencial União, em Vilhena, após uma ocorrência de violência doméstica atendida pela Polícia Militar.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a ação teve início durante patrulhamento de rotina, quando a guarnição foi acionada pela Central de Operações após receber denúncia anônima informando que uma mulher estaria pedindo socorro em uma residência, na Rua 116-05, no bairro União.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais foram autorizados a entrar no imóvel pela vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro após uma discussão iniciada no interior da casa.

Segundo o relato, o homem teria praticado tapas no rosto e empurrões, fazendo com que a mulher se refugiasse no banheiro temendo pela própria integridade física.

Durante a abordagem, o suspeito confirmou a discussão, alegando que os fatos teriam sido apenas uma “brincadeira”, versão que não foi considerada pelos policiais diante da situação encontrada no local.

Ainda durante a averiguação, os militares localizaram na sala da residência um aparelho grande de TV de última geração, cuja origem não foi comprovada. O homem afirmou ter adquirido o objeto pelo valor de R$ 100, muito abaixo do valor de mercado, reconhecendo a possibilidade de o produto ser proveniente de furto ou roubo, o que levantou suspeita de crime de receptação.

Em continuidade às buscas, também foram encontradas duas porções de substância análoga à maconha, embaladas em plástico, escondidas sob um armário da cozinha. O suspeito afirmou que a droga seria para consumo próprio e optou por permanecer em silêncio quanto a outros esclarecimentos.

Diante dos indícios de violência doméstica, do risco à integridade da vítima e da constatação de outros possíveis ilícitos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde ficou à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.