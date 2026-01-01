Sicoob Credisul credita R$ 92 milhões na conta capital dos cooperados

No dia 31 de dezembro de 2025, os cooperados da Sicoob Credisul tiveram R$ 92 milhões creditados em suas contas capital.

O valor foi distribuído de forma proporcional ao capital investido por cada associado e corresponde à remuneração de 100% da taxa Selic média do ano.

A Sicoob Credisul, mais uma vez, como tem sido ao longo dos seus 25 anos de existência, demonstra seu compromisso com o cooperado e remunera seu investimento em capital pela maior taxa possível prevista pela legislação.

O ano de 2025 foi marcado por um cenário econômico desafiador. A redução da rentabilidade no agronegócio, os juros elevados e o aumento do endividamento das famílias brasileiras, somados à aplicação da Resolução nº 4.966/2025, exigiram maior volume de provisionamentos, impactando os resultados das instituições financeiras.

A norma, criada e aprovada pelo Banco Central, estabelece novas regras para o registro e o controle de créditos e perdas, determinando que bancos e cooperativas antecipem a identificação de riscos e reconheçam possíveis inadimplências de forma mais precoce, com mais transparência e alinhamento aos padrões internacionais.

Para 2026, a Sicoob Credisul mantém o foco em construir uma instituição cada dia mais forte, sem abrir mão do cuidado com cooperado e do seu propósito “Conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade”.