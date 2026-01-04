VÍDEO: casal de empresários é preso suspeito de agredir e ameaçar ex-genro por concorrência em Colorado

Na manhã deste domingo, 4 de janeiro de 2026, a Polícia Militar prendeu um casal de empresários do setor funerário em Colorado do Oeste.

A prisão ocorreu após os suspeitos agredirem e ameaçarem o ex-genro dentro do novo estabelecimento que ele está inaugurando na cidade (leia mais AQUI).

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a motivação do crime seria o fato de a vítima ter aberto uma empresa no mesmo segmento em que trabalhava anteriormente para os suspeitos (que são seus ex-patrões e ex-sogros).

A abertura da nova funerária não foi bem aceita pelo casal, que classificou a atitude como “desleal”. O desentendimento comercial escalou para agressões físicas e ameaças verbais.

A vítima relatou que, mesmo após o conflito inicial, o ex-sogro continuou a intimidá-lo. Imagens gravadas e apresentadas às autoridades mostram o empresário passando em frente à residência da vítima e de seus familiares, acelerando bruscamente uma caminhonete como forma de amedrontamento.

Diante das evidências e do relato da vítima, o casal foi detido pela Polícia Militar e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste para as providências cabíveis.

>>>Vídeo foi desfocado: