Adolescente e bebê mortos em acidente na BR-364, em Jaru, eram moradores de Vilhena

Foram identificadas as vítimas do grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, na BR-364, próximo à entrada da Linha 621, no município de Jaru (leia mais AQUI).

As vítimas fatais são a adolescente Zaine Silva de Souza, de 16 anos, e o bebê Luiz Gabriel Silva Gadeia, de 1 ano. A família residia no município de Vilhena.

Conforme informações apuradas, na carreta carregada de madeira serrada estavam cinco pessoas da mesma família. O veículo era conduzido por Alessandro Costa Galdeia, de 39 anos. Ele viajava acompanhado da esposa, a enfermeira Hellen Naiara Rodrigues da Silva, de 33 anos, e do filho E.S.S., de 14 anos, que sobreviveram ao acidente. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou a mãe e o adolescente já fora do veículo. O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado, sendo encaminhado, junto com a esposa e o filho, ao Hospital Municipal de Jaru.

Apesar dos esforços das equipes de socorro, a adolescente e o bebê não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Técnico-Científica realizaram os procedimentos de praxe e os trabalhos periciais.

Após a conclusão, os corpos foram liberados para a funerária de plantão. Equipes da concessionária Nova BR-364 também atuaram na remoção do veículo e no controle do tráfego, que ficou parcialmente interditado.