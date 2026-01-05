Americana Modas anuncia “Líquida Anual de Confecções” com descontos de até 50% em Vilhena; veja vídeo

A Americana Modas realiza nesta quarta-feira, dia 7, a sua tradicional Líquida Anual de Confecções, oferecendo ao público uma ampla variedade de produtos com condições especiais. A ação promocional tem início a partir das 8h e contempla peças de moda adulta e infantil, com descontos que podem chegar a 50%.

Reconhecida por atender diferentes perfis de consumidores, a Americana Modas aposta na liquidação como uma oportunidade para renovar o guarda-roupa com preços acessíveis e variedade de estilos. Além dos descontos, a loja disponibiliza parcelamento em até cinco vezes, facilitando o acesso dos clientes às ofertas.

Localizada na avenida Major Amarantes, no centro da cidade, a loja deve registrar grande movimentação ao longo do dia, uma vez que a Líquida Anual já se consolidou como um dos eventos comerciais mais aguardados pelos consumidores da região. Para aproveitar melhor as ofertas, a recomendação é chegar cedo, garantindo maior diversidade de peças e numerações disponíveis.

Veja o vídeo abaixo: