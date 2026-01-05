Homem é detido após tentar furtar produtos em supermercado de Vilhena

Na noite de domingo, 4 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Celso Masutti, ao lado da CIRETRAN, em Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, o suspeito colocou em uma cesta de compras um pacote de mortadela defumada, um pacote de salgadinho da marca Doritos e uma garrafa de 900 ml de coquetel alcoólico conhecido como “Canelinha”, da marca Rocha, e tentou sair do estabelecimento sem efetuar o pagamento.

Ao ser abordado por um funcionário do local, o indivíduo esboçou reação com clara intenção de fuga, sendo necessário contê-lo até a chegada da guarnição policial.

A equipe da Polícia Militar, ao assumir a ocorrência, realizou a identificação do autor e o conduziu à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado à autoridade competente para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.