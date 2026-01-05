Moto roubada em Cerejeiras é recuperada pela PM

Na manhã desta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, a Polícia Militar de Cerejeiras recuperou uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, ano 2024, que havia sido tomada em assalto na noite do último sábado, 3, no município de Cerejeiras (leia mais AQUI).

Conforme apurou o Extra de Rondônia, o veículo foi localizado escondido em meio à vegetação às margens da BR-435, já no perímetro do município de Cerejeiras.

Após a localização, a motocicleta foi recolhida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Concluídos os procedimentos legais, o veículo deverá ser restituído ao proprietário.