Bagattoli esclarece sua posição contrária à concessão da BR-364

O início da cobrança de pedágio na BR-364 repercutiu negativamente entre a população do estado. No meio político, as reações foram de críticas, principalmente quanto ao reajuste tarifário nos trechos concedidos.

Jaime Bagattoli (PL), um dos maiores críticos da concessão, lembrou que foi contrário à proposta desde o início, apontando os impactos negativos na economia e no bolso do consumidor final. Bagattoli também voltou a lembrar que a população não chegou a ser consultada sobre a proposta.

“Desde o início, eu fui contrário à privatização da 364, pois eu já sabia do impacto disso tudo na população e na economia do estado. Tanto que reafirmei isso várias vezes nas comissões, no plenário e em reuniões com o ministro dos Transportes. A verdade é que eu tentei de todas as formas reverter isso, mostrando que a população e o setor produtivo não foram sequer consultados”, declarou o senador nas redes sociais.

Bagattoli foi, desde o seu primeiro ano de mandato, uma das vozes mais críticas ao modelo de privatização da rodovia, defendendo, inclusive, audiências públicas antes da construção da proposta de concessão.

No último ano, o senador solicitou que o Tribunal de Contas da União (TCU) realize uma auditoria sobre o processo de privatização da BR-364 em Rondônia, pedindo que o TCU foque em inspeções e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial sobre o processo licitatório.

“Agora, o Governo Federal não só está livre de manutenção na BR-364, como ainda vai arrecadar mais impostos em cima do transportador e dos motoristas. Nada foi feito ou pensado para melhorar a vida da população. Na prática, temos um governo que claramente não pensa no desenvolvimento da região Norte”, concluiu.