COLORADO: criticado por gastos com Réveillon, prefeito esclarece atraso salarial de servidores e diz que pagamento está dentro do prazo

A administração municipal de Colorado do Oeste, comandada pelo prefeito Edinho da Rádio, divulgou uma nota de esclarecimento nesta terça-feira (6), após a repercussão de uma carta aberta publicada por servidores públicos, que relatam o não pagamento do salário referente ao mês de dezembro.

De acordo com o documento divulgado nas redes sociais, servidores municipais afirmam que os vencimentos ainda não haviam sido creditados até o início de janeiro, o que gerou insatisfação, insegurança financeira e preocupação entre trabalhadores responsáveis pelo funcionamento dos serviços públicos.

Na carta, os servidores também mencionam uma inversão de prioridades na gestão, citando gastos com empresas terceirizadas e cargos comissionados. O texto ainda faz referência à realização de um evento de Réveillon promovido pelo município, que contou com shows, queima de fogos, estrutura de palco e divulgação institucional.

Segundo a Prefeitura de Colorado do Oeste, os recursos utilizados nos eventos de Réveillon não têm qualquer relação com a folha de pagamento dos servidores. Conforme a nota oficial, os valores são oriundos de convênios específicos firmados com o Governo do Estado de Rondônia, com destinação legal exclusiva para eventos culturais.

A administração informa que, por força de lei, esses recursos não podem ser remanejados para pagamento de salários.

Na nota, o prefeito Edinho da Rádio esclarece que o pagamento dos servidores está dentro do prazo legal, que se estende até o quinto dia útil do mês, neste caso, até o dia 8 de janeiro. A Prefeitura afirma que segue esse calendário regularmente.

A gestão municipal informou ainda que, para a conclusão da folha de pagamento, foram necessários ajustes orçamentários entre secretarias, os quais foram analisados e aprovados pela Câmara Municipal, em sessão realizada no dia 31 de dezembro de 2025.

Em razão do encerramento do exercício financeiro e do feriado bancário de fim de ano, a Prefeitura comunicou que o arquivo da folha salarial já foi encaminhado à Caixa Econômica Federal, restando apenas o processamento bancário, conforme o calendário do início do ano.

Na nota, o prefeito afirma que as contas do município estão em ordem e que o prazo para pagamento faz parte dos procedimentos administrativos normais de encerramento do exercício financeiro, não sendo motivado por falta de recursos.