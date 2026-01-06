Com articulação de Ezequiel Neiva Cabixi terá creche ampla e moderna

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) tem desempenhado um papel fundamental na articulação para a conclusão de uma creche no município de Cabixi.

A iniciativa foi um pedido do vereador Fábio Luz (MDB) e contou com o apoio do senador Confúcio Moura (MDB), garantindo os recursos necessários para dar continuidade às obras.

De acordo com o deputado Ezequiel Neiva, a parceria foi essencial para a retomada do projeto. “Por meio do senador Confúcio Moura conseguimos disponibilizar R$ 2 milhões para que o prefeito possa concluir essa obra inacabada, que será uma creche grande e moderna para atender as famílias de Cabixi”, destacou.

O prefeito Silvano de Almeida (MDB) ressaltou a importância do empenho do parlamentar. “Agradecer ao deputado Ezequiel Neiva que intermediou essa emenda junto ao senador Confúcio Moura. São R$ 2 milhões que vão ajudar muito as nossas crianças. A nossa creche hoje é muito pequena, e esta nova unidade trará conforto e acessibilidade de qualidade”, afirmou.

Ezequiel Neiva, o prefeito Silvano de Almeida e autoridades locais celebraram o anúncio da obra (Foto: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO)

Ezequiel Neiva também destacou a colaboração do vereador Fábio Luz e do prefeito Silvano de Almeida. “Temos encontrado uma excelente abertura no município, contando com a parceria do vereador Fábio Luz, que tem encaminhado demandas importantes para Cabixi. A conclusão da creche será um passo fundamental para o fortalecimento da educação infantil, oferecendo mais conforto, espaço e acessibilidade às crianças da cidade”, afirmou.

O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também elogiou o trabalho de articulação de Ezequiel Neiva. “O empenho do deputado estadual Ezequiel Neiva em buscar recursos para a conclusão desta obra demonstra compromisso com a educação e com as famílias de Cabixi. Parcerias como essa são fundamentais para que projetos importantes saiam do papel e beneficiem a comunidade”, encerrou.