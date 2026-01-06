Cristiane Lopes celebra os 44 anos de Rondônia com investimentos, compromisso e dedicação ao povo do estado

Rondônia celebrou, no último dia 4 de janeiro, seus 44 anos de instalação, uma data que simboliza a força de um estado construído por um povo trabalhador, resiliente e cheio de potencial. A deputada federal Cristiane Lopes marcou a data destacando seu compromisso permanente com Rondônia, expresso em investimentos, presença política e defesa firme dos interesses do estado no Congresso Nacional.

Ao longo de seu mandato, Cristiane Lopes já garantiu mais de R$ 265 milhões em recursos destinados a Rondônia, contemplando áreas estratégicas e contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e estrutural do estado. Para a deputada, cada recurso destinado representa respeito à história de Rondônia e responsabilidade com o seu futuro.

“Rondônia é minha casa, é parte da minha história e da minha missão. Servir nesse estado é uma honra e uma responsabilidade diária. Tudo o que faço tem um propósito, cuidar das pessoas e preparar Rondônia para avançar ainda mais”, afirmou.

A atuação da deputada é marcada pela proximidade com a população, diálogo constante com lideranças locais e defesa de pautas que fortalecem o estado no cenário nacional. Sua presença ativa em Brasília tem garantido que Rondônia seja ouvida, respeitada e considerada nas decisões que impactam diretamente a vida dos rondonienses.

Para Cristiane Lopes, celebrar os 44 anos de Rondônia é reconhecer o caminho percorrido e renovar o compromisso com o que ainda está por vir. “Temos um estado abençoado, com riquezas, oportunidades e um povo que não desiste. Meu trabalho seguirá firme para que Rondônia continue crescendo, com dignidade, desenvolvimento e esperança”, destacou.

Ao completar mais um ano de história, Rondônia reafirma sua vocação para o progresso. E a deputada federal Cristiane Lopes segue dedicada a servir o estado com trabalho, responsabilidade e amor por cada rondoniense.