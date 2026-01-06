Facebook Instagram
Decreto define prazos e descontos no pagamento do IPTU 2026 em Vilhena

Praça dos Três Poderes, na cidade de Vilhena / Foto: PMV

A prefeitura de Vilhena publicou, nesta segunda-feira, 5 de janeiro, no Diário Oficial do Município, o decreto que define os critérios para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026.

Assinado pelo prefeito Flori Cordeiro, o decreto estabelece um desconto de 15% para quem optar pelo pagamento à vista, com vencimento em 15 de abril de 2026, referente ao Imposto Predial Urbano. Também há a possibilidade de parcelamento em até 8 vezes.

No caso do Imposto Territorial Urbano, o pagamento em cota única oferece um desconto de 10%, com vencimento na mesma data, 15 de abril de 2026, e também pode ser parcelado em 8 parcelas.

>>> CONFIRA O DECRETO ABAIXO:

Decreto publicado no Diário Oficial do Município de Vilhena / Foto: Extra de Rondônia

 

 

 

