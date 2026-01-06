Deputado Estadual Eyder Brasil garante meio milhão de reais para escolas de Porto Velho

Recursos asseguram 450 uniformes para alunos dos 3º anos da Escola Major Guapindaia e reforma da Escola Canto do Uirapuru

Já foram pagas as emendas parlamentares do deputado estadual Eyder Brasil destinadas à educação. O investimento, que soma quase meio milhão de reais, garante novos uniformes e melhorias no ambiente escolar, fortalecendo o aprendizado e a rotina educacional dos alunos.

Na Escola Estadual de Ensino Médio Major Guapindaia, os recursos viabilizam a aquisição de 450 uniformes escolares e esportivos destinados aos alunos dos 3º anos. A iniciativa atende uma necessidade antiga da unidade e contribui diretamente para a rotina escolar, para a prática esportiva e para o bem-estar dos estudantes.

Outro investimento já liberado contempla a Escola Municipal Canto do Uirapuru, que atende 386 crianças da educação infantil. A emenda será utilizada na reforma da escola, incluindo adequações na infraestrutura, construção de uma passarela coberta e nova fachada, garantindo mais segurança no acesso dos alunos e proteção contra sol, chuva e o tráfego intenso da região.

“Garantir os uniformes dos alunos dos terceiros anos e investir na reforma da escola é cuidar da educação na prática. Quero agradecer ao diretor do Major Guapindaia, Célio Silva, e à diretora da Escola Canto do Uirapuru, Elizete Gomes, pela parceria e pelo trabalho sério que realizam. Educação de qualidade começa com estrutura, dignidade e respeito aos nossos alunos”, concluiu o parlamentar.