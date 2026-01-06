Homem é preso por tráfico de drogas após denúncia de movimentação suspeita em Vilhena

Nesta terça-feira, 6 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha recebeu informações de que um imóvel localizado na Rua Ermelindo Batalha, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, estaria apresentando movimentação atípica de pessoas, principalmente usuários de drogas, que entravam e saíam rapidamente do local.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, a equipe policial foi até o endereço indicado e, ao se aproximar da residência, visualizou uma mulher, conhecida como usuária de drogas, saindo do imóvel.

A suspeita foi abordada na Rua Cláudio Rosella, no mesmo bairro, e, durante busca pessoal, os policiais encontraram em um dos bolsos de suas vestes um invólucro contendo três pedras de crack.

Questionada, a mulher confirmou ser usuária e afirmou que havia acabado de comprar a droga pelo valor de R$ 10,00 na residência de onde havia saído.

Diante da situação, os policiais realizaram incursão no imóvel, onde encontraram uma adolescente e um homem maior de idade conversando normalmente. A menor se identificou como filha do proprietário da residência e autorizou, acompanhada do pai, a entrada da guarnição no local.

Durante a abordagem, foram encontradas nas vestes do homem duas pedras semelhantes às apreendidas com a usuária, além da quantia de R$ 68,00 em dinheiro. Em outro cômodo da casa, sob a geladeira, foi localizada uma balança de precisão.

Na sequência, o proprietário do imóvel levou os policiais até a área externa da residência, onde, em um canteiro de flores, estava enterrado outro invólucro plástico contendo diversos fragmentos cristalizados de droga semelhante à já encontrada, devidamente embalados em uma sacola plástica.

O homem admitiu ter adquirido a droga pelo valor de R$ 150,00 de uma pessoa desconhecida, supostamente motorista de aplicativo, nas proximidades de sua residência, com a intenção de comercializá-la.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.