PM apreende drogas e detém suspeito de tráfico após abordagem no bairro Cristo Rei em Vilhena

Nesta terça-feira, 6 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar realizava patrulhamento pela Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, quando avistou um homem transitando em via pública com um volume sob as vestes, nas proximidades da Capela Mortuária.

Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo apresentou comportamento considerado atípico, o que motivou a abordagem policial, realizada próximo ao cruzamento com a Rua 738.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, antes mesmo de ser submetido à revista pessoal, o suspeito informou que carregava um aparelho celular e uma porção de maconha.

Ele ainda confessou ser usuário de drogas desde os 14 anos e relatou que havia acabado de adquirir o entorpecente por R$ 20,00 em uma boca de fumo localizada na Rua 737, no mesmo bairro, afirmando que costuma comprar drogas naquele local.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço indicado. Ao chegar ao imóvel, o homem apontado como responsável pelo ponto de venda, ao notar a presença da equipe policial, correu para o banheiro e tentou se desfazer das drogas, jogando várias porções no vaso sanitário e acionando a descarga.

Apesar da tentativa de destruir as provas, os militares conseguiram localizar nove invólucros de entorpecente que ficaram flutuando na água. O suspeito não obedeceu às ordens dos policiais, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas para contê-lo.

Durante buscas no interior do imóvel, em outro cômodo, foi encontrado um rolo de papel filme, certo valor em dinheiro e uma balança de precisão.

Questionado sobre o comércio de entorpecentes, o homem, já conhecido no meio policial por possuir diversas passagens por tráfico de drogas — tendo sido preso recentemente com entorpecentes e posteriormente solto — optou por permanecer em silêncio.