Rosangela Donadon garante apoio do Idaron para reforçar frota da Secretária de Obras em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) garantiu o atendimento, por parte do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Rondônia (IDARON), ao pedido de apoio para reforçar a frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Vilhena.

A confirmação do IDARON ocorre após articulação da parlamentar, que intercedeu junto ao órgão estadual para a destinação de veículos e equipamentos atualmente sem uso. Entre os bens que serão repassados estão caminhonetes, pick-ups e trailers.

A medida representa um reforço importante para a estrutura operacional da Secretaria de Obras, ampliando a capacidade de atendimento das equipes responsáveis por serviços de infraestrutura urbana, manutenção de vias e ações essenciais no município.

Com a confirmação do atendimento ao pedido, a iniciativa avança para os trâmites administrativos necessários à efetivação da doação, garantindo que os equipamentos cheguem ao município de forma regular e transparente.

Rosangela Donadon tem atuado de forma contínua na articulação entre o Estado e os municípios, buscando soluções que resultem em melhorias diretas na prestação dos serviços públicos e no fortalecimento da infraestrutura de Vilhena.