“Soberania sem liberdade é ditadura”: Dra. Taíssa Sousa celebra queda de Nicolás Maduro e reforça apoio aos venezuelanos em RO

Em postagem impactante, Dra. Taíssa celebra fim de regime ditatorial e defende que o mundo não pode mais ignorar a crise humanitária no país vizinho.

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) utilizou suas redes sociais para manifestar apoio ao povo venezuelano após a notícia da captura de Nicolás Maduro em uma operação militar realizada no último sábado, 3 de janeiro de 2026.

A parlamentar, conhecida por sua atuação em defesa dos direitos humanos e assistência social, publicou uma mensagem enfática que rapidamente repercutiu entre seus seguidores e a comunidade de imigrantes no estado.

Em sua publicação, Dra. Taíssa destacou que a verdadeira soberania de uma nação não pode ser desassociada da liberdade individual de seus cidadãos. A deputada escreveu:

“O povo venezuelano merece viver em liberdade, com democracia, respeito aos direitos humanos e eleições verdadeiras. Não existe soberania sem liberdade. O mundo precisa parar de fechar os olhos para o que acontece na Venezuela.”

A frase “Soberania sem liberdade é ditadura” foi o fio condutor de sua manifestação, reforçando a crítica ao regime que comandou o país vizinho por mais de uma década.

A deputada tem sido uma voz ativa na Assembleia Legislativa em prol de políticas de integração para esses imigrantes, defendendo que o acolhimento digno é uma extensão do respeito aos direitos humanos que ela agora deseja ver restaurado em solo venezuelano.

Contexto da Captura

A manifestação da deputada ocorre no rastro da operação comandada pelo governo dos Estados Unidos, que resultou na detenção de Maduro em Caracas e seu posterior transporte para uma prisão federal no Brooklyn, em Nova York. O ex-líder enfrenta agora acusações graves, incluindo narcoterrorismo e conspiração.

Enquanto o mundo observa os desdobramentos jurídicos nos tribunais americanos, Dra. Taíssa Sousa se une às vozes que esperam por um processo de transição democrática que traga estabilidade e paz para a região.