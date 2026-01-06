VÍDEO: médicos do Hospital Regional e UPA não recebem salários desde novembro em Vilhena, denuncia vereador

Através das redes sociais, o presidente da Câmara de Vilhena, Celso Machado (PL), fez uma denúncia preocupante: médicos do Hospital Regional e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estão sem receber seus salários desde novembro de 2025.

Em vídeo divulgado nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2026, o parlamentar afirmou que, apesar da inadimplência, os profissionais continuam atendendo à população diariamente, mesmo sem a garantia de pagamento pelo trabalho realizado.

Além disso, Celso Machado destacou que diversos fornecedores também estão há três meses sem receber pelos serviços e insumos fornecidos, o que põe em risco o abastecimento, os serviços e o funcionamento das unidades de saúde.

“A saúde não suporta improviso nem desorganização financeira. O que a Santa Casa faz com essa categoria é simplesmente humilhante. Quem cuida de vidas merece respeito, dignidade e compromisso. A cobrança é justa e a solução precisa ser imediata”, desabafou em mensagem no instagram.

O Extra de Rondônia conversou com o secretário municipal de saúde de Vilhena, Wagner Borges, que afirmou que o repasse da prefeitura à Santa Casa de Chavantes (administradora da saúde municipal) está em dia até o quinto dia útil do mês.

O site deixa espaço à Santa Casa para eventuais esclarecimentos do caso.

>> CONFIRA A DENÚNCIA DO PARLAMENTAR: