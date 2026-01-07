Trio Chapahits se apresenta no Old Ranch nesta sexta-feira em Vilhena

O Old Ranch West Music promove, nesta sexta-feira, dia 9 de janeiro, uma noite especial com os estilos musicais mais populares do momento. A noite será marcada pelo arrocha e pelo forró, com apresentação do Trio Chapahits, atração nacional confirmada para o evento.

Além do show principal, o público também contará com as apresentações de Forró Tome Mais e Meire Cabianchi, ampliando a diversidade musical da programação. O evento ainda oferecerá open bar de cerveja Brahma, disponível das 19h às 23h, conforme divulgado pela organização.

Os ingressos antecipados estão sendo comercializados ao valor de R$ 39,99. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (69) 99200-3905.

A iniciativa reforça o compromisso do Old Ranch West Music em promover eventos de grande porte, valorizando tanto artistas de projeção nacional quanto atrações regionais.