VÍDEO: vereador apoia colega e cobra solução no caso do atraso salarial dos médicos do HR e UPA em Vilhena

O vereador Samir Ali (MDB), ex-presidente da Câmara de Vilhena, fez um comentário nas redes sociais a respeito de um assunto que agitou o mundo político nesta terça-feira, 6 de janeiro de 2026, na cidade de Vilhena: o atraso salarial de médicos que atuam no Hospital Regional (HR) e na UPA.

O Extra de Rondônia levantou o assunto após denúncia do presidente da Casa de Leis, Celso Machado.

Em resposta, a Santa Casa de Chavantes, disse que os profissionais de saúde continuam atendendo normalmente, mas sem explicar o atraso salarial. O secretário municipal de saúde, Wagner Borges, afirmou que o repasse da prefeitura à Santa Casa de Chavantes está em dia (leia mais AQUI e AQUI).

Para Samir, é necessário assumir as responsabilidades e resolver o problema. “O que se espera é que os médicos, que prestam serviços à população, possam receber por isso. O que é justo. Quero prestar meu apoio ao Dr Celso que foi atacado de forma covarde, a verdade precisa prevalecer e o problema precisa de solução e não de desafios”, desabafou.

