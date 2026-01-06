Santa Casa afirma que atendimentos ocorrem normalmente, mas não explica suposto atraso salarial de médicos em Vilhena

A Santa Casa de Chavantes, entidade privada que gerencia as ações na saúde pública de Vilhena, se manifestou, parcialmente, a respeito do assunto divulgado pelo Extra de Rondônia que agitou o município nesta terça-feira, 6: o suposto atraso do pagamento dos médicos do Hospital Regional e UPA, denunciado pelo vereador Celso Machado, presidente da Câmara de Vilhena (leia mais AQUI).

A nota não explica diretamente o atraso do pagamento destes profissionais, mas desmentiu boatos de suposto colapso da saúde no município.

A diretora do Grupo em Vilhena, Allany Paula Neto, informa que todos os serviços seguem sendo prestados normalmente, sem prejuízo aos atendimentos, e que nenhum paciente deixou de ser assistido até o momento.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA ENVIADA AO EXTRA DE RONDÔNIA:

Santa Casa desmente boatos e garante atendimento regular à população de Vilhena

Após declarações divulgadas pelo vereador Dr. Celso nas redes sociais, a Santa Casa de Misericórdia de Vilhena, sob gestão do Grupo Chavantes, veio a público esclarecer que não há qualquer colapso ou interrupção nos atendimentos médicos no município.

Em manifestação oficial, Allany Paula Neto, Diretora Administrativa do Grupo Chavantes, afirmou que todos os atendimentos seguem ocorrendo normalmente, dentro da capacidade técnica e operacional da instituição, e com manutenção dos padrões de qualidade assistencial.

A direção do hospital foi categórica ao informar que nenhum médico solicitou desligamento, contrariando informações que circularam de forma irresponsável e que geraram apreensão na população. Segundo a gestão, os profissionais seguem atuando regularmente e plenamente alinhados aos fluxos institucionais.

A Santa Casa reforça que atua com responsabilidade, transparência e compromisso com a saúde pública, e alerta que a propagação de informações sem lastro técnico apenas contribui para desinformação e instabilidade no sistema de saúde.

Por fim, a instituição reafirma que permanece aberta ao diálogo institucional, mas não se furtará a rebater afirmações inverídicas que coloquem em dúvida o trabalho sério desenvolvido em Vilhena.