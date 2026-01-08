Atenção Primária de Vilhena amplia atendimentos e se destaca em indicadores de saúde em 2025

Com mais de 38 mil atendimentos a mais do que no ano anterior, a Atenção Primária à Saúde (APS) de Vilhena registrou um crescimento expressivo em 2025, consolidando o município como referência em organização e qualidade na Atenção Básica em Rondônia.

Os dados constam nos relatórios do sistema e-SUS AB e refletem uma série de ações adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) para ampliar o acesso e qualificar os serviços ofertados à população.

Também conhecida como Atenção Básica, a APS é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e responsável pelo primeiro contato da população com o serviços de saúde, organizar o fluxo de atendimento na rede, desde o mais simples até os de maior complexidade, além de promover ações de prevenção, promoção e cuidado integral à saúde.

Em Vilhena, o modelo adotado prioriza o cuidado contínuo, com acompanhamento dos usuários pelas Equipes de Estratégia de Saúde de Família, fortalecendo o vínculo, a continuidade do cuidado e a confiança da população nos serviços ofertados.

Conforme a coordenadora da Atenção Básica de Vilhena, Patrícia Gomes, o crescimento engloba atendimento individuais médicos, de enfermagem, odontológicos e ações realizadas pelas equipes multiprofissionais (E-Multi), bem como o aumento significativo nos procedimentos ofertados.

A Semus destaca que esse avanço também é resultado de diversas ações realizada pela prefeitura, entre elas a reforma e/ou ampliações de todas as Unidades Básicas de Saúde (Semus) do município, a reorganização da rede de atenção e acompanhamento permanente das atividades das unidades, o que tem permitido maior eficiência na gestão, melhor planejamento das ações e mais resolutividade no atendimento à população.

O secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, ressalta que a Atenção Básica de Vilhena tem se sobressaído no cenário estadual pela organização e qualidade de seus indicadores de saúde. No último quadrimestre divulgado pelo Ministério da Saúde (MS), o município alcançou o 2° lugar em Rondônia no ranking do programa Previne Brasil, e ficou em 1° lugar entre as cidades com mais de 60 mil habitantes, com a nota 9,10.

Os indicadores avaliados incluem a qualidade do atendimento, cobertura vacinal infantil, realização de exames para identificação de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), acompanhamento de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, além da atenção às gestantes, fatores que impactam diretamente na qualidade de vida da população.