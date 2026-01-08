COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

REVISTA MARISA LINHARES – ESTILISTA

A estilista LINDA VON RONDON viveu recentemente uma inspiradora experiência de moda na Europa, em busca de atualidade e inovação para seu ateliê em Cacoal/RO. A prestigiada estilista recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual foi homenageada e representada pela filha Tâmilis Von Rondon

REVISTA MARISA LINHARES – PSICÓLOGO/NEUROPSICÓLOGO

Como psicólogo e neuropsicólogo, VINICÍUS SANTANA SOARES tem se dedicado ao estudo e à aplicação de práticas baseadas em evidências, com foco na avaliação e intervenção em processos cognitivos, emocionais e comportamentais para tratar seus pacientes. O profissional recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual foi homenageado

REVISTA MARISA LINHARES – PSV FIAT

A empresária Poliana Miranda da PSV FIAT com concessionárias em Cacoal e Rolim de Moura do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, e a diretora Marcia Groner receberam a REVISTA MARISA LINHARES, edição especial na qual as empresas são anunciantes

REVISTA MARISA LINHARES – DECORCOLORS CACOAL

Empresária Keity Meire Maia da DECORCOLORS Cacoal empresa homenageada na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados. A marca DECORCOLORS é uma das maiores empresas do setor de tintas e iluminação, que tem como objetivo a qualidade, rendimento e compromisso em cada detalhe. A DECORCOLORS Cacoal é especialista em iluminação, tintas e revestimentos, oferecendo soluções completas para transformar ambientes com elegância, conforto e funcionalidade. Bento Araújo representou a empresa no tradicional evento de homenagens

REVISTA MARISA LINHARES – HOKEN

Empresária Luzia Mendes Master Franqueada em Rondônia e Acre da HOKEN empresa homenageada na 22ª edição do Troféu Cacau de Ouro recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados

CASA & DECORAÇAO – CACOAL

Com 26 ANOS em Cacoal, a CASA E DECORAÇÃO loja de móveis e decoração, a mais completa no estado de Rondônia, está localizada em prédio próprio e moderno. Com amplo espaço em sua estrutura, o prédio possui três pavimentos, com diversos e inúmeros showrooms, o que possibilita uma maior exposição de seus produtos. Sua atenciosa equipe de consultoras de vendas é capacitada para proporcionar um atendimento personalizado ao cliente. Na foto o sócio proprietário Wender Garcia com a empresária Núbia Almeida

ANIVERSÁRIO KELLY e NIVALDO

Em Cacoal/RO, na última segunda-feira, em clima intimista com a família e amigos, a empresária Kelly Polizello das lojas CONTÁGIO JOIAS e ÓTICA comemorou aniversário em dose dupla com o esposo Nivaldo Pavão. Nas fotos Kelly e Nivaldo com o filho Felipe Polizello Pavão e o casal empresário Antônio Augusto e Zezé Polizello da Kelly Metais e pecuarista da Fazenda Boa Esperança