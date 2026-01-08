Deputada Lebrinha garante recurso para construção de quadra em escola de Guajará-Mirim

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) iniciou o ano de 2026 com recursos destinados a municípios de Rondônia. Entre as ações, está a destinação de investimento para a construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Jesus Perez, em Guajará-Mirim.

A iniciativa atende a uma solicitação apresentada pelo vereador Pastor João Vanderlei e prevê a construção de quadra destinada às atividades esportivas e escolares da unidade de ensino.

A deputada destacou a importância do investimento na área da educação. “A destinação de recursos para escolas fortalece o ensino e amplia as condições de aprendizado para os alunos da rede municipal”, afirmou.

A parlamentar agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha e ao Governo de Rondônia pelo apoio às ações voltadas ao desenvolvimento dos municípios do estado. Segundo ela, a parceria institucional tem possibilitado investimentos em áreas como educação e outros setores.

A atuação da deputada segue voltada à apresentação e ao acompanhamento de demandas dos municípios de Rondônia.