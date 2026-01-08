Deputado Coronel Chrisóstomo pede a Edson Fachin remoção de Jair Bolsonaro da PF para casa

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) apresentou nesta terça-feira (8), requerimento ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, solicitando providências urgentes sobre a situação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, preso, sob custódia em uma unidade da Polícia Federal.

No documento, o parlamentar solicita a remoção imediata de Bolsonaro para sua residência, em razão de seu estado de saúde, ou, alternativamente, a garantia de assistência médica integral e contínua durante o período de custódia.

O pedido tem caráter humanitário e se baseia em uma queda recente sofrida pelo ex-presidente. Segundo o requerimento, Bolsonaro, que tem 70 anos, encontra-se em condição de vulnerabilidade, e a permanência em ambiente prisional pode agravar riscos à sua saúde.

Entre os principais pontos destacados, o deputado cita dados do Ministério da Saúde, segundo os quais quedas são a terceira causa de morte entre pessoas com mais de 65 anos no Brasil. Em 2022, esse tipo de acidente provocou 9.592 mortes de idosos, totalizando 70.516 óbitos entre 2013 e 2022.

Coronel Chrisóstomo pede que o STF atue com celeridade para preservar a integridade física e a dignidade do ex-presidente, ressaltando que se trata de um requerimento institucional, sem intenção de interferência entre os Poderes.