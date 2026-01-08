Homem é preso após anunciar venda de arma de fogo pela internet em Vilhena

Na tarde de quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, a Polícia Militar de Vilhena prendeu um homem por posse irregular de arma de fogo no bairro Nova Esperança.

O flagrante ocorreu após denúncias de que o armamento estaria sendo oferecido para venda em redes sociais.

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha deslocou-se até a Rua 916 para averiguar as informações.

No local, o morador recebeu os policiais e autorizou a entrada da equipe para a realização de uma busca domiciliar.

Durante a vistoria, os militares localizaram uma pistola marca Taurus, modelo PT-765, acompanhada de um carregador. Nenhuma munição foi encontrada no imóvel.

Ao ser questionado sobre a procedência e a legalidade do objeto, o homem confessou que não possuía o registro obrigatório nem autorização para o porte ou posse.

O suspeito admitiu ainda que estava utilizando a internet para anunciar a venda da pistola. No entanto, ao ser indagado sobre a origem da arma ou se já havia negociado com algum comprador, ele optou por permanecer em silêncio.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao envolvido. A arma e o carregador foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil (Unisp), onde o caso foi registrado para as providências que a lei requer.