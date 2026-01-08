Janeiro Branco: projetos de Eyder Brasil colocam saúde mental em pauta em RO

O primeiro mês do ano é marcado pelo Janeiro Branco, campanha nacional de conscientização sobre a saúde mental. Em Rondônia, o tema tem sido debatido por meio de projetos apresentados pelo deputado estadual Eyder Brasil, voltados ao cuidado psicológico e à ampliação do acesso à informação.

Entre as propostas do deputado estão a criação de um programa de acompanhamento psicológico para gestantes, pessoas com transtorno do espectro autista, mulheres em situação de perda gestacional, pós-parto e puerpério, além de medidas de proteção a professores contra a violência em escolas públicas. O parlamentar também é autor do projeto que propõe a criação da Semana Estadual “Falar cura, ouvir ajuda”, com ações educativas e de orientação à população.

“O Janeiro Branco é um momento importante para falar sobre saúde mental e lembrar que buscar ajuda faz parte do cuidado com a vida. Muitas pessoas ainda enfrentam o sofrimento em silêncio, e o papel do poder público é ampliar o acesso à informação, ao acolhimento e aos serviços de apoio psicológico”, afirmou Eyder Brasil.

Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o Brasil lidera os índices de transtornos de ansiedade e depressão na América Latina, cenário agravado no período pós-pandemia, com impacto especialmente entre jovens e adultos. O Janeiro Branco surgiu em 2014 e foi reconhecido por lei federal como marco nacional de promoção da saúde mental.