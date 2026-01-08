Motociclista fica ferido após colisão com carro no centro de Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, a Polícia Militar se deslocou até o cruzamento da Avenida Major Amarante com a Rua Geraldo Magela, no centro de Vilhena, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, após a sinalização e preservação da área, foi constatado que o sinistro envolveu uma motocicleta XRE 300, com placa de Cerejeiras, e um automóvel Fiat Mobi, com placa de Vilhena.

O motociclista seguia pela Avenida Major Amarante no sentido bairro São José, quando houve a colisão com o carro, que trafegava pela mesma via em sentido contrário.

Conforme apurado no local, a colisão ocorreu no momento em que o condutor do Fiat Mobi realizou uma conversão à esquerda para acessar a Rua Geraldo Magela, interceptando a trajetória da motocicleta.

Com o impacto, o condutor da motocicleta foi arremessado ao solo, sofrendo escoriações na região da cintura e queixando-se de dores no ombro.

A vítima recebeu atendimento pré-hospitalar por uma equipe do Corpo de Bombeiros e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena para avaliação médica.

Um perito criminal compareceu ao local e realizou os procedimentos periciais necessários para a apuração das circunstâncias do acidente.

Após a conclusão dos trabalhos, foi efetuado o registro da ocorrência para as providências legais cabíveis.