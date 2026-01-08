Rosangela Donadon garante raio-X digital para a UPA de Vilhena

A UPA de Vilhena vai receber um moderno aparelho de raio-X digital após a deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) empenhar R$ 600 mil em emenda parlamentar individual para a aquisição do equipamento.

O investimento total é de R$ 800 mil, sendo R$ 200 mil de contrapartida da Prefeitura de Vilhena, o que permitirá reforçar a estrutura da unidade e garantir mais agilidade nos atendimentos de urgência e emergência.

Atualmente, o Hospital Regional de Vilhena conta com apenas um aparelho de raio-X para atender toda a demanda da população. Com a instalação do novo equipamento na UPA, será possível desafogar o hospital e ampliar o acesso a exames de imagem.

A expectativa é que o aparelho tenha capacidade para realizar entre 100 e 120 exames por dia, melhorando o fluxo de atendimento e a qualidade dos serviços prestados à população.

O recurso foi empenhado após solicitação do secretário municipal de Saúde, Wagner Wasczuk, e a deputada Rosangela Donadon destacou a importância da parceria entre o mandato parlamentar, o município e o Governo de Rondônia para garantir avanços concretos na saúde pública de Vilhena.