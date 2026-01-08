Trio é preso por incentivar adolescente a consumir bebida alcoólica e cigarro em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar intensificou o patrulhamento tático nas proximidades da Praça do Mensageiro, localizada na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, área já conhecida pelo comércio e consumo de substâncias entorpecentes.

Durante a ação, os policiais avistaram o adolescente e três adultos sentados em um dos bancos do espaço público. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos apresentaram comportamento atípico e tentaram fugir, o que motivou a abordagem.

Na revista pessoal, foi localizada no bolso do adolescente uma carteira de cigarros da marca Dunhill, parcialmente consumida. O menor informou que não era o proprietário do objeto e que estava no local apenas consumindo bebida alcoólica e cigarro juntamente com os demais.

Próximo ao banco onde o grupo se encontrava, os militares também localizaram uma garrafa de vodka da marca Skarloff, parcialmente consumida.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão, tiveram seus direitos constitucionais informados e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde ficaram à disposição da autoridade competente para as providências cabíveis.

A responsável legal pelo adolescente foi localizada por meio de contato telefônico, razão pela qual não houve necessidade de acionamento do Conselho Tutelar.