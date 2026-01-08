VÍDEO: homem é detido com armas de fogo na zona rural de Vilhena

Na noite de quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça em uma chácara localizada na Linha 130, Kapa 143, zona rural de Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, a denúncia inicial apontava para um possível caso de violência doméstica com emprego de arma de fogo.

As informações, repassadas por terceiros, indicavam que uma mulher estaria sendo ameaçada.

A vítima manteve um relacionamento com um homem, porém devido circunstancias, estava separada há algum tempo. Segundo o relato, após o término, o homem passou a procurá-la de forma insistente, tanto presencialmente quanto por meio de aplicativo de mensagens, tentando reatar o relacionamento.

Em diversas ocasiões o homem teria comparecido a casa da mulher visivelmente embriagado e, por vezes, portando armas de fogo. Em um dos episódios, ele teria ido até o local em uma motocicleta e exibido uma arma de fogo de forma ostensiva, fato que lhe causou intenso medo.

Ainda segundo informação, o suspeito costuma publicar imagens de armas de fogo em seu status no aplicativo, o que reforça o sentimento de ameaça e insegurança e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para providencias cabíveis

Contudo, na manhã desta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha recebeu denúncia anônima relatando que o suspeito estaria efetuando disparos de arma de fogo, colocando em risco a integridade física e a vida de moradores das proximidades.

A equipe se deslocou imediatamente ao local e, ao chegar ao imóvel — um sobrado —, localizou, na parte superior da residência, duas espingardas sem numeração aparente, sendo uma calibre .22 e outra calibre .28. Ao lado da cama do proprietário do imóvel, foi encontrada ainda uma metralhadora de fabricação artesanal, calibre 9 milímetros, contendo uma munição na câmara, pronta para uso.

Na parte inferior da residência, os policiais encontraram sete cápsulas deflagradas de munição calibre 9 milímetros, sete cápsulas deflagradas de munição calibre .38, uma munição calibre .38 intacta e quatro cápsulas de munição calibre .22 intactas.

Também foram localizadas diversas embalagens plásticas comumente utilizadas para o acondicionamento de entorpecentes, sendo que uma delas continha pequena quantidade de substância análoga à maconha. Em uma bolsa do tipo nécessaire, foram encontradas três embalagens contendo chumbos de diversos tamanhos, geralmente utilizados em armas de pressão ou espingardas.

Durante o registro da ocorrência, foi realizada consulta aos sistemas policiais em nome do suspeito, sendo constatado um registro anterior por crime de ameaça contra a ex-companheira. No histórico, consta ainda que o homem costumava publicar imagens de armas de fogo em status de aplicativo, evidenciando comportamento reiterado de risco à ordem pública.

Diante dos fatos, o suspeito foi apresentado ao comissário de plantão na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, juntamente com todas as armas, munições, cápsulas, substância entorpecente e demais objetos apreendidos, para a adoção das medidas legais cabíveis.

>>>Vídeo: