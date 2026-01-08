VÍDEO: idoso é socorrido após colisão entre caminhão e picape em Cerejeiras

Por volta das 12h desta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, a Polícia Militar compareceu ao cruzamento da Linha 2 com a Terceira Eixo, no município de Cerejeiras, onde foi registrado um acidente de trânsito.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, no local, os policiais fizeram contato com o motorista de um caminhão caçamba, que relatou estar em deslocamento pela Linha 2, no sentido da 3ª para a 4ª Eixo, quando, ao chegar ao cruzamento, acabou colidindo com um veículo Fiat Strada.

O condutor da picape trafegava pela Linha 2 no sentido da cidade de Cerejeiras.

Segundo as informações, o motorista da Fiat Strada é um idoso e, logo após a colisão, foi socorrido por populares que passavam pelo local, sendo encaminhado ao Hospital São Lucas para avaliação médica.

Diante da necessidade de verificar o estado de saúde da vítima, a guarnição se deslocou até a unidade hospitalar, onde foi informada pela equipe médica de plantão que o idoso não corria risco de morte e não sofreu lesões corporais graves em decorrência do sinistro.

Durante o atendimento da ocorrência, foi realizado contato telefônico com o perito criminal, que informou não ser necessário o deslocamento até o local, em razão da natureza dos fatos e da inexistência de vítima com lesões graves.

Após a coleta das informações necessárias, foi lavrado o registro da ocorrência para conhecimento da autoridade competente e adoção das medidas legais cabíveis.

