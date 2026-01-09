Circo das Crianças nasce da iniciativa popular e leva arte à periferia de Vilhena

O Circo das Crianças surgiu no início de 2023 a partir da mobilização de crianças moradoras da periferia do bairro Marcos Freire, em Vilhena, Rondônia.

A ideia inicial era montar um circo na praça do bairro, proposta que levou o grupo a convidar a educadora e artista circense Tábatta Iori para apoiar a iniciativa.

De maneira voluntária e independente, a artista passou a compartilhar materiais próprios e a ensinar técnicas das artes circenses, como equilibrismo em perna de pau e rola-rola, malabarismo com bolinhas, aros, claves, pratinhos, bambolês e swing poi, além de acrobacias individuais, em duplas e coletivas, e práticas de comicidade e palhaçaria.

Após três meses de encontros semanais, o projeto realizou, em agosto de 2023, sua primeira apresentação aberta à comunidade. Mais de 15 crianças participaram do espetáculo, apresentando números criados ao longo das aulas. Com apoio de artistas e moradores da cidade, foi montado um picadeiro no campo de futebol da Praça dos Pneus, reunindo famílias e moradores do bairro.

Desde então, o projeto mantém atividades regulares, transformando a praça em um espaço de circo-escola. As aulas seguem acontecendo semanalmente e têm como foco ampliar o acesso à arte e à cultura para crianças e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Atualmente, todas as ações do Circo das Crianças acontecem ao ar livre, o que torna as atividades dependentes das condições climáticas. Um dos próximos objetivos do projeto é a aquisição de uma lona de circo, que permitiria acolher as aulas e ações de forma contínua, garantindo maior estabilidade ao funcionamento do circo-escola.

Além da formação técnica, o projeto também promove, de forma eventual, a apresentação de espetáculos e cenas curtas de artistas que passam por Vilhena. Essas ações buscam ampliar o contato das crianças com diferentes linguagens artísticas e estimular a formação de público cultural no município.

Com mais de duas décadas de atuação nas artes, Tábatta Iori é natural da periferia de Osasco (SP) e desenvolveu trabalhos em diversas regiões do Brasil e da América Latina, sempre com foco na educação inclusiva e na democratização do acesso à cultura. Desde 2022, a artista escolheu Vilhena como território de atuação, passando a desenvolver atividades artísticas junto à comunidade local.

No ano de 2025, o Circo Escola Circo das Crianças foi contemplado com seu primeiro fomento cultural municipal, por meio do Edital de Chamamento Público nº 02/2025, referente ao Subsídio de Espaços Culturais da Política Nacional Aldir Blanc, no município de Vilhena.

O recurso permitiu a contratação de dois jovens monitores, a aquisição de materiais, a oferta de lanches coletivos e a produção do espetáculo “Meu sonho é ser Palhaço”, que foi apresentado em instituições como a APAE, a ONG O Caminho e a Escola Municipal Martin Lutero.

A última apresentação prevista dentro desse chamamento público acontecerá no dia 17 de janeiro de 2026, na Praça dos Pneus, com acesso gratuito ao público. O evento contará com distribuição de pipoca, atendendo a um desejo manifestado pelas crianças desde o início do projeto.

As ações e atividades do Circo das Crianças podem ser acompanhadas pelo perfil @cia.tangerina no Instagram.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>