Compromisso de Ezequiel Neiva vai substituir pontes de madeira por aduelas em Chupinguaia

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) assumiu o compromisso de instalar aduelas em três trechos do travessão que liga o assentamento de Chupinguaia a Corumbiara, atendendo a um pedido do vereador Alicate (PRD).

O objetivo do parlamentar é substituir as antigas pontes de madeira da região por estruturas de concreto, garantindo mais segurança e durabilidade.

“Temos o compromisso de trocar essa ponte de madeira por aduelas de concreto. O prefeito Wesley Araujo (PP) apresentará o projeto e, muito em breve, ele estará aprovado, com o recurso na conta, e as aduelas serão instaladas”, destacou Ezequiel Neiva.

Estrutura atual da travessia rural que será modernizada em breve com aduelas de concreto (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Ezequiel Neiva ressaltou o trabalho já realizado em outras áreas do município. “Vamos atender três pontos da estrada para resolver o problema das pontes de madeira no assentamento, assim como fizemos no rio Água Preta, onde recentemente solucionamos a demanda com a instalação de tubos metálicos”, afirmou.

O vereador Alicate destacou a importância da parceria com o parlamentar. “Fico muito agradecido por esse trabalho feito em nosso município, que busca oferecer uma infraestrutura adequada em nossas estradas vicinais. Quem ganha é a população, e o deputado sempre cumpre os compromissos que assume conosco”, disse.

Para Ezequiel Neiva, a obra representa mais segurança e garantirá a trafegabilidade na região. “Com essa iniciativa, vamos melhorar significativamente a infraestrutura local, oferecendo mais segurança aos moradores e fortalecendo o desenvolvimento do município”, encerrou.