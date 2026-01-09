Conheça trajetória de jovem vilhenense que integra clube carioca e passa atuar pelo Fluminense no RJ

O jovem atacante Josué Celso Figueredo Silva, de 15 anos, natural de Vilhena, vive um dos momentos mais importantes de sua carreira esportiva. Atualmente vinculado às categorias de base do Fluminense, no Rio de Janeiro, o atleta construiu sua trajetória a partir do futebol amador no interior de Rondônia até alcançar um dos principais centros de formação do país.

Filho de Hosana Rodrigues da Silva, empresária, e Wilfrido Figueredo Moran, professor da rede municipal, Josué destaca o apoio familiar como fundamental em sua caminhada no esporte.

Em visita ao Extra de Rondônia, Josué contou que o contato com o futebol começou ainda na infância. “Tudo começou quando eu era bem pequeno. Eu brincava de bola dentro de casa com meu pai”, relatou. Segundo ele, a família percebeu que o interesse ia além de uma simples brincadeira e decidiu incentivá-lo a praticar o esporte de forma organizada.

Formação nas categorias de base em Vilhena

De acordo com o atleta, sua formação inicial aconteceu na escolinha Ayres Boll, em Vilhena, onde permaneceu dos 6 aos 13 anos de idade. Aos 11 anos, passou a disputar campeonatos fora do município, participando de estaduais rondonienses em diferentes cidades. “Foi quando comecei a viajar para jogar que percebi que aquilo poderia ser minha profissão. A partir dali levei tudo muito a sério”, afirmou.

Primeiras viagens e conquista nacional

Ainda segundo Josué, aos 13 anos realizou sua primeira viagem longa sem a presença dos pais, para disputar competições no Rio Grande do Sul. Na ocasião, participou da Copa Tricolor, conquistando o título e marcando o gol da vitória na final, além de terminar como vice-artilheiro da competição. “Ali eu entendi o quanto aquilo era importante para minha vida”, disse.

Destaque em competições estaduais

O atleta relatou que, após retornar a Rondônia, continuou treinando e participando de competições, incluindo o Campeonato Estadual Sub-13, realizado em Vilhena, em 2023. Segundo ele, o bom desempenho e os vídeos publicados nas redes sociais chamaram a atenção de representantes de equipes de fora do estado, o que resultou em uma oportunidade para atuar em Goiânia.

Vivência em alojamento e competições nacionais

Josué afirmou que, a partir de 2023, passou a morar em alojamento e disputar campeonatos de nível nacional, incluindo Copa Revelação, Campeonato Goiano, Goiânia Cup, entre outras competições. Nesse período, destacou-se inclusive atuando em categorias acima da sua idade e conquistando títulos. “Eu jogava na minha categoria e também com os mais velhos. Foi um período de muito crescimento”, relatou.

Em 2024, segundo o jogador, a equipe com a qual estava vinculado mudou a rota para São Paulo, onde disputou competições como a Paulista Cup, além de atuar por clubes do interior paulista. Após avaliações e conversas com a família, decidiu buscar desafios maiores e passou por testes na Inter de Limeira, sendo aprovado para disputar o Campeonato Paulista de base que foi realizado em 2025.

Superação e apoio familiar

Durante a competição, Josué relatou momentos de dificuldade, mas destacou o apoio da família como fundamental para seguir em frente. “Teve uma fase em que pensei que não era pra mim, mas minha mãe me pediu para aguentar mais um pouco”, afirmou. Segundo ele, a virada aconteceu após uma boa atuação contra o Santos, quando passou a marcar gols e atrair a atenção de empresários.

Parceria com a RP4 Football

De acordo com o atleta, foi nesse período que a RP4 Football entrou em contato com sua família e passou a acompanhar sua carreira. A RP4 é a patrocinadora oficial do jogador e, conforme informado pelo próprio entrevistado, a empresa possui histórico de atuação no futebol nacional, incluindo trabalhos com atletas de destaque, como Ronaldo Fenômeno, referência mundial do esporte.

Chegada ao Fluminense e futuro em Xerém

Ainda segundo Josué, por meio da RP4 Football, seu material foi encaminhado ao Fluminense, que realizou a avaliação e formalizou o contrato em outubro de 2025. “Foi quando fechei com a RP4 e assinei com o Fluminense. Agora minha temporada de 2026 é com o Fluminense. Virei cria de Xerém”, declarou.