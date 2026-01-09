Cristiane Lopes faz balanço de 2025, organiza pautas estratégicas e projeta novas entregas para 2026

A deputada federal Cristiane Lopes inicia 2026 com um mandato marcado por pautas estruturantes e posicionamentos claros. Ao longo de 2025, sua atuação ganhou destaque por unir articulação política, defesa de Rondônia e firmeza em votações decisivas no Congresso Nacional.

“Meu compromisso sempre foi claro, trabalhar por Rondônia, defender as famílias e enfrentar pautas difíceis com coragem e responsabilidade”, afirmou a deputada ao avaliar o encerramento do último ano legislativo e a projeção para 2026.

Entre os principais marcos de 2025 está o Projeto de Lei da Cabotagem Aérea, de autoria de Cristiane Lopes. A proposta colocou no centro do debate nacional a necessidade de reduzir o custo das passagens aéreas, ampliar a concorrência no setor e integrar de forma definitiva a Região Norte à aviação moderna e ao desenvolvimento econômico.

A deputada liderou articulações no Congresso Nacional e junto ao Ministério de Portos e Aeroportos, dialogando com setores técnicos e estratégicos para garantir que Rondônia esteja entre os estados beneficiados pela modernização da infraestrutura aérea e logística do país.

Outro destaque do mandato foi sua atuação em votações sensíveis. Cristiane Lopes foi a única deputada de Rondônia a votar contra a PEC da blindagem, que restringia medidas cautelares e prisões de parlamentares, reforçando seu posicionamento em defesa da igualdade perante a lei, da transparência e da coerência política.

Na área social, avançou em pautas de inclusão e dignidade. Em parceria com o IFRO, fortaleceu o projeto PCD Mais Mães Atípicas, iniciativa voltada à capacitação, acolhimento e geração de oportunidades para mães de pessoas com deficiência, uma ação que ganhou reconhecimento dentro e fora do estado.

O setor produtivo também esteve no centro do mandato. A deputada atuou diretamente no fortalecimento da cadeia do café em Rondônia, defendendo produtores, incentivando políticas de valorização do produto regional e ampliando o diálogo com o governo federal para garantir apoio técnico, crédito e acesso a novos mercados.

“O que construímos até aqui é apenas o começo. 2026 será um ano de ainda mais trabalho, mais entregas e mais presença de Rondônia nas decisões do Brasil”, destacou Cristiane Lopes.

Com uma agenda definida em foco e resultados, a deputada inicia 2026 cercada de expectativa. A projeção é de um ano marcado por novos projetos, avanços concretos e pela continuidade de um mandato que mantém Rondônia no centro do debate nacional.