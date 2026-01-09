Deputado Delegado Camargo celebra doação de terreno à Associação de Motociclistas de Rondônia

O deputado estadual Delegado Camargo celebrou a doação de um terreno que será destinado à construção da sede e de um centro de eventos da Associação de Motociclistas de Rondônia. A área foi viabilizada pela Prefeitura de Porto Velho, após articulação direta do parlamentar junto ao prefeito Léo Moraes.

Durante o anúncio, Delegado Camargo destacou a importância do atendimento rápido do Executivo municipal à demanda da associação. “Honra a quem deve ser honrado. Estou passando aqui para agradecer publicamente ao prefeito Léo Moraes, que, atendendo ao nosso pedido, rapidamente destinou um terreno onde será a sede e o ponto de encontro da Associação dos Motociclistas de Rondônia. Estamos aqui com o presidente, Marildo, com Ananias e com o Marcão para agradecer por essa importante destinação, que beneficiará todos os motociclistas do estado”, afirmou.

O presidente da associação também reconheceu o apoio institucional recebido. Segundo ele, a iniciativa representa um avanço significativo para o segmento e para a cidade. “Agradecemos primeiramente ao deputado Camargo, que intercedeu por nós, e ao prefeito Léo Moraes pela destinação desse terreno. Será uma área voltada a encontros multiculturais, beneficiando diretamente a cidade de Porto Velho”, declarou.

Além da doação do terreno, o deputado anunciou que os recursos para a construção da sede já estão assegurados. “O recurso que destinei já está garantido e, em pouco tempo, estará nos cofres da prefeitura. Assim, poderemos dar início às obras. É só alegria”, disse Camargo, ao comentar sobre a etapa seguinte do projeto.

A iniciativa foi comemorada pelos membros da associação, que ressaltaram o impacto social e cultural do futuro espaço. Para o pastor Marcos Magalhães, integrante da entidade, o centro de eventos será um vetor de desenvolvimento local. “É só alegria. O deputado já destinou o recurso para a construção do centro de eventos, e o prefeito Léo Moraes prontamente nos atendeu com uma área ampla, que vai trazer melhorias para o bairro, fomentar a cultura e promover o encontro de pessoas apaixonadas por duas rodas”, afirmou.

Outro representante destacou que o projeto é fruto de uma longa mobilização. “Depois de muito tempo de luta, com pessoas competentes como o deputado Camargo e o prefeito Léo Moraes, conseguimos tirar do papel um projeto de mais de dois anos. É um momento de conquista”, concluiu.

A emenda parlamentar destinada pelo deputado Delegado Camargo para a Associação de Motociclistas de Rondônia é no valor de R$ 500 mil, recursos que serão aplicados na construção da sede e do centro de eventos.